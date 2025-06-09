Інтерфакс-Україна
Події
05:56 09.06.2025

На Сумщині загинув соліст Одеської національної опери

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Соліст Одеської національної опери, заслужений артист України Владислав Горай загинув 8 червня на Сумщині, виконуючи волонтерську місію, повідомляє Одеська національна опера.

"Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України – Владислав Горай", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ, а серце належало Україні". "Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував", - сказано в повідомленні.

Як зазначається на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету, Владислав Горай був лауреатом премії національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, лауреат премії Міжнародного конкурсу вокалістів ім. Антоніна Дворжака (Карлови Вари, Чехія). В оперній трупі Одеського Національного академічного театру опери і балету працював з 1993 року. У 2013 році отримав почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака більше двадцяти оперних партій.

Джерела: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1297552579037595&id=100063485952677&mibextid=wwXIfr&rdid=EdYNA1GCh23T5fXq

https://operahouse.od.ua/collective/vladyslav-gorai/

Теги: #сумська #загибель #артист

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