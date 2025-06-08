Інтерфакс-Україна
Події
22:24 08.06.2025

"Київавтодор" ліквідовує підтоплення вулично-дорожньої мережі, що виникло через негоду в Києві

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Гідрослужби "Київавтодору" ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через потужну залпову зливу, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА).

"Гідрослужби "Київавтодору" в посиленому режимі ліквідовують підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через потужну залпову зливу. Про це інформують у комунальній корпорації", - сказано на сайті відомства.

Зокрема, станом на 22:00 годину вечора неділі дорожники ліквідовують підтоплення на вулиці Пріорській та площі Валерія Марченка.

"Якщо ви виявили місця підтоплень проїжджої частини чи тротуарів на інших локаціях, звертайтесь до диспетчерської "Київавтодору": 044-284-74-19", - зазначили у відомстві.

Теги: #київ #негода #наслідки

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