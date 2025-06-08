Три людини постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині в неділю

Три людини постраждали внаслідок російських ударів у неділю по Харківщині, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 8 червня близько 15:00 російська армія, попередньо, з РСЗВ "Град" обстріляла м. Купʼянськ. 75-річна жінка отримала поранення. Пошкоджено будинки. Крім того, 19-річний юнак дістав поранення внаслідок російської атаки близько 16:50 по селищу Старий Салтів Чугуївського району", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Також о 17:30 ворог вдарив і по с. Подоли на Купʼянщині. Поранено 66-річного чоловіка, його госпіталізували до лікарні. Житловий сектор зазнав пошкоджень.

Як зазначає прокуратура, орієнтовно о 16:00 збройні сили РФ завдали авіаційні удари по с. Золочів Богодухівського району. Пошкоджено адміністративні будівлі, житловий фонд, кіоски. Без постраждалих.

"За процесуального керівництва Купʼянської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.