Інтерфакс-Україна
Події
21:18 08.06.2025

Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік

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Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік

Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

"Постраждалий - 23-річний чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога", - написав він в телеграмі.

Раніше Федоров повідомляв, що задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території.

"Тривога в області продовжується. Перебувайте у безпеці до відбою!", - зазначив він.

 

 

Теги: #запоріжжя #атака #постраждалий

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