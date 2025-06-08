Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік

Через ворожу атаку в Запоріжжі постраждав чоловік, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

"Постраждалий - 23-річний чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога", - написав він в телеграмі.

Раніше Федоров повідомляв, що задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території.

"Тривога в області продовжується. Перебувайте у безпеці до відбою!", - зазначив він.