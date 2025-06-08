Інтерфакс-Україна
Події
21:05 08.06.2025

Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей

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Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів Сумської області, загалом постраждали дев'ять людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сумщина: рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по Есманській та Недригайлівській громадах. За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 9 людей", - сказано в телеграмі.

Крім того, горіло 5 житлових будинків та будівля господарського призначення. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння.

 

Теги: #постраждалі #сумська_область #обстріли

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