Рятувальники ліквідували пожежі через російські удари по громадам Сумщини, постраждали дев'ять людей

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок російських обстрілів Сумської області, загалом постраждали дев'ять людей, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сумщина: рятувальники ліквідували наслідки російських ударів по Есманській та Недригайлівській громадах. За попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів постраждали 9 людей", - сказано в телеграмі.

Крім того, горіло 5 житлових будинків та будівля господарського призначення. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння.