Інтерфакс-Україна
Події
13:05 08.06.2025

Війська РФ окупували Локню на Сумщині - DeepState

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Війська РФ окупували Локню на Сумщині - DeepState

 Війська РФ окупували Локню на Сумщині та просунулися в Кіндрашівці і Яблунівці, повідомляє ресурс DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Локню ( село у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області), а також просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні у телеграмі ресурсу у неділю.

Теги: #фронт #сумщина

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