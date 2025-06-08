Інтерфакс-Україна
Події
12:27 08.06.2025

Невиконання обіцянки лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії стосовно жорстких санкцій проти Росії підриває довіру до Європи - Науседа

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Невиконання обіцянки лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії стосовно жорстких санкцій проти Росії підриває довіру до Європи - Науседа

Невиконання обіцянки лідерів Німеччини, Франції та Великої Британії стосовно жорстких санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться на перемир'я з Україною, підриває довіру до Європи, вважає президент Литви Гітанас Науседа.

"Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, далекобійні ракети та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки", - сказав Науседа в інтерв'ю Bild.

За його словами, санкції, які вже були введені проти Росії з лютого 2022 року, не мали того ефекту, на який розраховував Захід. По-перше, санкції не були достатньо рішучими, а по-друге - треті країни допомагають Росії їх обходити.

"Ось чому російська економіка, хоча й не в найкращому стані, все ще функціонує відносно добре за цих обставин", - пояснив литовський лідер.

Він наголосив, що Литва щоразу вимагає максимуму. "Це означає, що ми маємо в першу чергу включити всі енергетичні компанії, які дають гроші до російського держбюджету. "Північний потік", "Росатом", "Газпром", "Лукойл". Решта російських банків також мають бути виключені з системи SWIFT – як і решта кораблів тіньового флоту. Інакше вони будуть думати, що ми слабкі і вважатимуть, що Європа не готова до сміливих рішень", сказав Науседа.

Наразі Євросоюз готує вже 18-й пакет санкцій проти Росії, і Литва вимагає, щоб він був схожий на "коктейль Молотова".

Як повідомлялося, у травні під час візиту до Києва лідери Німеччини, Франції та Британії дали Росії дедлайн, щоб погодитися на безумовне 30-денне перемир'я з Україною. У разі невиконання цієї вимоги країни погрожували запровадити жорсткі санкції. Москва цієї вимоги не виконала. Реакції Заходу не було.

Теги: #науседа #санкції_проти_рф

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