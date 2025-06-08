Інтерфакс-Україна
Події
09:30 08.06.2025

УЧХ взяв участь у Міжнародних навчаннях команд пожежної охорони

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УЧХ взяв участь у Міжнародних навчаннях команд пожежної охорони
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) взяв участь у перших Міжнародних навчаннях команд місцевої та добровільної пожежної охорони.

“Представники Українського Червоного Хреста взяли участь у перших Міжнародних навчаннях команд місцевої та добровільної пожежної охорони України, які обʼєднали понад 100 учасників”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Серед учасників навчань -  представники загонів швидкого реагування УЧХ, волонтери добровільних пожежних команд з 9 областей України, які підтримує Український Червоний Хрест, а також фахівці з Польщі, Чехії та Німеччини.

Учасники навчань протягом двох днів працювали на 6 локаціях, які імітували різні надзвичайні ситуації. Симуляції були спрямовані на вдосконалення навичок реагування на надзвичайні ситуації учасників, зокрема ліквідацію пожеж у важкодоступних приміщеннях, евакуацію постраждалих в умовах обмеженої видимості та надання їм першої допомоги, порятунок людей на воді, а також ліквідацію наслідків ДТП та надання необхідної допомоги постраждалим.

Спільні навчання дозволяють обмінюватися досвідом, вдосконалювати алгоритми реагування та підвищувати готовність до дій під час надзвичайних ситуацій. Такі заходи є важливими для забезпечення безпеки громадян та ефективного реагування на виклики сьогодення.

Український Червоний Хрест і надалі зміцнюватиме співпрацю з Державною службою України з надзвичайних ситуацій у рамках Єдиної державної системи цивільного захисту задля забезпечення оперативної допомоги тим, хто її потребує.

 

 

Теги: #рівненщина #навчання #тчху #учх

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