Інтерфакс-Україна
Події
09:20 08.06.2025

Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 8 червня знищили 40 із 49 задіяних ворогом дронів
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 8 червня 2025 року (із 21.00 7 червня) атакував 49-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також протикорабельною ракетою Онікс (пуск із Криму), двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (пуски із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.), повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 22 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 5 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #повітряні_сили #бпла

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