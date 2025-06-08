Рубіо наполягає на важливості продовження переговорів України та РФ - Держдеп

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро висловився за продовження українсько-російських переговорів, повідомляє у суботу офіс речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

Темами розмови двох високопосадовців були ситуація на Близькому Сході, ядерна програма Ірану і припинення війни РФ проти України.

"Держсекретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру. Вони (Рубіо і Барро – ІФ-У) також підтвердили свою спільну прихильність недопущенню розробки або отримання Іраном ядерної зброї", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/secretary-rubios-call-with-french-foreign-minister-barrot/?cmplz-force-reload=1749339937660