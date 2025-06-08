Інтерфакс-Україна
Події
03:09 08.06.2025

Рубіо наполягає на важливості продовження переговорів України та РФ - Держдеп

1 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро висловився за продовження українсько-російських переговорів, повідомляє у суботу офіс речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

Темами розмови двох високопосадовців були ситуація на Близькому Сході, ядерна програма Ірану і припинення війни РФ проти України.

"Держсекретар Рубіо підкреслив важливість продовження прямих переговорів між Росією та Україною для досягнення тривалого миру. Вони (Рубіо і Барро – ІФ-У) також підтвердили свою спільну прихильність недопущенню розробки або отримання Іраном ядерної зброї", - йдеться в повідомленні Держдепу.

Джерело: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/06/secretary-rubios-call-with-french-foreign-minister-barrot/?cmplz-force-reload=1749339937660

Теги: #переговори #ріф #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:35 07.06.2025
Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкоземельних металів до США — Трамп

Сі Цзіньпін погодився відновити постачання рідкоземельних металів до США — Трамп

04:13 07.06.2025
Трамп прокоментував удари дронів по аеродромах у РФ: "Вони дали привід піти і бомбити їх минулої ночі"

Трамп прокоментував удари дронів по аеродромах у РФ: "Вони дали привід піти і бомбити їх минулої ночі"

03:36 07.06.2025
США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

03:04 07.06.2025
Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

11:31 06.06.2025
Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

14:05 03.06.2025
Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

Єврокомісія: передані Україні у Стамбулі російські пропозиції свідчать про агресивну позицію Кремля

13:16 03.06.2025
Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

12:14 03.06.2025
Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

Двосторонньої зустрічі Умєрова з Мединським перед переговорами в Стамбулі не було – ЦПД

02:11 03.06.2025
Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

Приховування росіянами змісту їхнього "меморандуму" з огляду на миттєве передання його кремлівським ЗМІ після зустрічі делегацій в Стамбулі було штучним - Кислиця

21:19 02.06.2025
Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

Сторони зробили крок уперед в питаннях, узгоджених на першій зустрічі - Фідан

ВАЖЛИВЕ

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 - Зеленський

Російські удари не у відповідь, а на знищення

У Харкові загиблий та 5 поранених через ворожий авіаудар

Окупанти завдали авіаудару по Харкову

ОСТАННЄ

Папа Лев XIV виступив за узгодження екуменічної дати Великодня для всіх християн - ЗМІ

Точицький попередив про фейковий документ щодо призупинення ексгумації загиблих поляків

Новообраний президент Польщі має застереження до прискореного вступу України до ЄС – ЗМІ

Один з постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову помер, ще двоє - у вкрай важкому стані – Синєгубов

Сили оборони відбили з початку доби 155 ворожих атак - Генштаб

Тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин - Зеленський

Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 - Зеленський

Російські удари не у відповідь, а на знищення

Кількість постраждалих у Харкові через авіаудар зросла до 16

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА