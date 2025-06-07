Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

Одна загибла і двоє постраждалих через ворожий обстріл Білозерки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

"Годину тому російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку", - написав Прокудін.

За його інформацією також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг.

Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.