Інтерфакс-Україна
Події
20:51 07.06.2025

Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

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Одна людина загинула і двоє постраждало через ворожий обстріл у Херсонській області

Одна загибла і двоє постраждалих через ворожий обстріл Білозерки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

"Годину тому російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 72-річна жінка, яка в момент удару перебувала в будинку", - написав Прокудін.

За його інформацією також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг.

Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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