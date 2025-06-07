Інтерфакс-Україна
Події
15:01 07.06.2025

У Затоці під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків

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Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох людей у морі біля селища Затока Кароліно-Бугазької громади Одеської області.

"Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків. Особи загиблих наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліцейські закликали жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.

Теги: #затока #вибух

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