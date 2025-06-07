Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга

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Росія є терористичною державою, і вона повинна бути названа так, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

"Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоб заслужити це звання", - написав він у соцмережі Х у суботу.

Сибіга зазначив, що Росія продовжує терор проти цивільного населення України. Сотні безпілотників і ракет обрушилися на Україну цієї ночі.

"Особливо жахливою була ніч у Харкові. 53 безпілотники, чотири керовані авіабомби та одна ракета. Щонайменше троє людей загинули, 21 поранено. Удари були по всій Україні - в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Були поранені і загинули люди, а також пошкоджена енергетична інфраструктура", - йдеться у дописі.

Він також додав, що більший тиск на Москву і більше кроків для зміцнення України сприятимуть тому, щоб покласти край вбивствам і руйнуванням, які чинить Росія.