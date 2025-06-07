Росія зробила більше, ніж достатньо, щоб отримати звання терористичної держави, - Сибіга
Росія є терористичною державою, і вона повинна бути названа так, заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.
"Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоб заслужити це звання", - написав він у соцмережі Х у суботу.
Сибіга зазначив, що Росія продовжує терор проти цивільного населення України. Сотні безпілотників і ракет обрушилися на Україну цієї ночі.
"Особливо жахливою була ніч у Харкові. 53 безпілотники, чотири керовані авіабомби та одна ракета. Щонайменше троє людей загинули, 21 поранено. Удари були по всій Україні - в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Були поранені і загинули люди, а також пошкоджена енергетична інфраструктура", - йдеться у дописі.
Він також додав, що більший тиск на Москву і більше кроків для зміцнення України сприятимуть тому, щоб покласти край вбивствам і руйнуванням, які чинить Росія.