Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Внаслідок атаки дрона, яку здійснили російські військові, знищено автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні.

"У Херсоні (у п'ятницю близько 17:30 - ІФ-У) внаслідок атаки російського дрона вибухнув та згорів службовий автомобіль Volkswagen, брендований логотипом Українського Червоного Хреста, який використовувала Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста… На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Водій УЧХ перебував в авто і побачивши дрон встиг сховатися в будинку поруч.

В УЧХ нагадали, що напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікуються як воєнні злочини.