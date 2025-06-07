Інтерфакс-Україна
Події
10:47 07.06.2025

Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні

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Внаслідок атаки ворожого дрона знищено авто УЧХ у Херсоні
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Внаслідок атаки дрона, яку здійснили російські військові, знищено автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні.

"У Херсоні (у п'ятницю близько 17:30 - ІФ-У) внаслідок атаки російського дрона вибухнув та згорів службовий автомобіль Volkswagen, брендований логотипом Українського Червоного Хреста, який використовувала Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста… На щастя, ніхто не постраждав", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Водій УЧХ перебував в авто і побачивши дрон встиг сховатися в будинку поруч.

В УЧХ нагадали, що напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікуються як воєнні злочини.

 

Теги: #учх #херсон #тчху #авто

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