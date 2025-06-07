У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 18 багатоповерхівок і 13 приватних будинків — Терехов

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Унаслідок терористичного обстрілу Харкова зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних обійсть, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"За попередніми даними, внаслідок терористичного обстрілу Харкова, на дану хвилину зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть", — зазначив Терехов ранком суботи.