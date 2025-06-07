7 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1200 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1200 RUSSIAN AGRESSION

7 червня відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Міжнародний день паркуру, Міжнародний день настільних ігор, Всесвітній день турботи, Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання.

Православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського.

У мусульман - Дні Ат-Ташрик.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 73 / 250.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), небезпечні продукти харчування щорічно викликають близько 600 млн. випадків різних хвороб харчового походження і несуть загрозу здоров'ю людини та економіці. За оцінками, від вживання харчових продуктів, забруднених мікроорганізмами або хімічними речовинами, щорічно помирають 420 тисяч осіб. 40% тягаря хвороб харчового походження припадає на частку дітей до 5 років — щороку 125 тисяч дітей у віці до 5 років помирають в результаті хвороб харчового походження, яких можна було б уникнути. Насамперед це стосується країн, що розвиваються, а також категорії маргінальних груп, мігрантів у державах з розвиненою економікою.

Саме ВООЗ спільно з ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН) стали ініціаторами заснування Всесвітнього дня безпеки харчових продуктів, оскільки вони володіють найбільш повними відомостями і статистикою щодо захворювань, що викликаються продуктами харчування, харчовими отруєннями, а також курують ті сфери життя суспільства, які пов'язані з виробництвом харчових продуктів і наданням медичних послуг.

Міжнародний день паркуру

Міжнародний день паркуру об'єднує паркуристів з усього світу, щоб вшанувати мистецтво руху та подолання перешкод.

Започаткований як Національний день паркуру Американською асоціацією паркуру у 2008 році, цей захід перетворився на міжнародне свято, яке відзначається щороку в першу суботу червня.

Міжнародний день настільних ігор

Міжнародний день настільних ігор - це особлива подія, яку відзначають гравці в усьому світі, щоб вшанувати радість і єднання настільних ігор.

Щорічно в першу суботу червня цей день об'єднує ентузіастів настільних, карткових та інших ігор.

Всесвітній день турботи

Всесвітній день турботи – це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію доброти, співчуття та співчуття до інших. Цей день відзначається щороку 7 червня і закликає людей проявляти прості вчинки доброти щодо оточуючих.

Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта

Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта відзначається 7 червня, щоб привернути увагу до неврологічного розладу, синдрому Туретта.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Адольфа Гейдука (1835-1923), чеського поета;

140 років від дня народження Льва Рудольфовича Когана (1885-1959), українського літературознавця, бібліотекознавця, педагога;

100 років від дня народження Віля Григоровича Гримича (1925-2016), українського перекладача, критика;

95 років від дня народження Івана Олексійовича Кандиби (1930-2002), українського правозахисника, дисидента, громадсько-політичного діяча, одного з членів-засновників Української Гельсінської групи;

90 років від дня народження Бориса Миколайовича Буєвського (1935), українського композитора (Бельгія);

80 років від дня народження Іллі Васильовича Безбаха (1945-2017), українського художника, музеєзнавця;

30 років від дня заснування в Києві (1995) Інституту магнетизму НАН України та МОН України (створено на базі двох відділів Інституту металофізики НАН України: відділу теоретичної фізики та відділу фізики плівок).

Ще в цей день:

1775 - Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати Америки;

1903 - У Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елементу — полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1919 – У Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для одержання посвідчення водія;

1919 - Розпочалася Чортківська офензива УГА;

1929 - Згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворено суверенну державу Ватикан;

1939 - Третій Рейх уклав пакти про ненапад з Латвією й Естонією;

1945 - Усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1967 - Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі.

Церковне свято:

Святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського

Православна церква у цей день вшановує пам'ять мученика Феодота Анкирського. Він жив у 3 столітті в місті Анкирі і мав готель. Феодот часто розмовляв з постояльцями про життя і віру, і своїми промовами навернув до християнства багатьох язичників, а багатьох грішників спонукав покаятися.

Під час гонінь на християн готель праведника став притулком для багатьох з них; він також відвідував мучеників у в'язницях, втішав їх, і таємно ховав їхні тіла після смерті. За свою діяльність Феодот отримав дар зцілення недуг.

У той час мученицьку смерть від рук гонителів прийняли сім святих дів. Одна з них, Текуса, з'явилася уві сні Феодоту і веліла йому підняти тіла дів з дна озера і поховати. Він виконав прохання мучениці з Божою допомогою: коли чоловік підійшов до озера, піднявся такий вітер, що вода відійшла і дно оголилося. Дізнавшись про це, нечестивий правитель піддав Феодота тортурам, а потім і стратив. Однак, до останніх своїх хвилин святий не зрікався віри і продовжував славити Христа.

Дні Ат-Ташрик (мусульм.)

Дні Ат-Ташрик - продовження свята жертвопринесення Курбан-байрам, яке відзначається з 11-го до 13-го числа останнього місяця ісламського місячного календаря. Саме свято жертвопринесення відзначають 10-го числа місяця зульхіджа. Цей місяць вважається у мусульман благословенним, коли віряни здійснюють хадж (паломництво).

Паломники вирушають до долини Міна, де кидають камені в три стовпа, як символ побиття диявола. У кожний зі стовпів кидають 7 каменів. Там же вони проводять ніч першого з днів Ат-Ташрик, а вранці роблять колективний намаз, після якого читають такбір (вихваляння Аллаха). Далі знову відбувається кидання каменів, яке продовжується і на третій день Ат-Ташрик.

Іменини: Антоній, Павло, Ірина, Харитина, Леонід.