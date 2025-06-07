Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалення рішення щодо санкційного законопроєкту Сенату стосовно Росії залишається за ним, і він готовий застосувати його у разі необхідності.

"Якщо я думаю, що Росія не укладе угоду або зупинить кровопролиття…Так, я можу використовувати це, якщо це необхідно", — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

На запитання журналіста, чи намагається він переконати Сенат пом’якшити законопроєкт, Трамп відповів: "Ні, ні, я не говорив з ними про це. У них є рахунок, який буде залежати від мене. Це мій варіант. Вони зробили це таким чином, і це заощадило б багато часу, якби це сталося. Отже, я в порядку з цим, але я не вирішив цим користуватися. Це дуже сильний законопроєкт."

Як повідомлялося, за інформацією The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Конгресі, адміністрація Дональда Трампа домагається послаблення положень законопроєкту про нові санкції проти Росії, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом зі штату Південна Кароліна.

Джерело: https://youtu.be/LRkGiKk3Wxs?si=ZmnuTEFYTrWwCruw