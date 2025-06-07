Міністр оборони Франції анонсував спільне виробництво БпЛА в Україні

Французький автовиробник у співпраці з оборонним малим і середнім підприємством (МСП) Франції запустить виробництво безпілотників в Україні, повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню в ефірі телеканалу LCI, передає Le Monde.

"Ми почнемо абсолютно нове партнерство, де велика компанія, що виробляє французькі автомобілі - я не даю назву, тому що це залежить від неї, щоб оголосити про це - об'єднається з французьким оборонним МСП, щоб озброїти виробничі лінії в Україні, щоб мати можливість виробляти безпілотники", - зазначив Лекорню.

За його словами, ці дрони виготовлятимуть для Збройних сил України, але вони також можуть використовуватись французькою армією. "Ми також підемо на користь нашим власним арміям…, щоб постійно мати тактичну, оперативну підготовку, яка дотримується реальності" конфлікту в Україні", — додав Лекорню.

Міністр наголосив, що українці мають значний досвід у сфері безпілотників: "Українці кращі за нас у здатності уявляти дрони і особливо розвивати доктрину, яка йде навколо цього".

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню участь французьких компаній у виробництві дронів для Збройних сил України.

Джерело: https://www.lemonde.fr/international/live/2025/06/06/en-direct-guerre-en-ukraine-deux-entreprises-francaises-vont-produire-des-drones-annonce-sebastien-lecornu_6609764_3210.html