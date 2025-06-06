У Чернігові завершили аварійно-рятувальні роботи, з-під завалів дістали тіла двох загиблих – ДСНС

У Чернігові завершено аварійно-рятувальні роботи після ворожих обстрілів, з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у п’ятницю ввечері.

"На місці проведення робіт залучалися підрозділи ДСНС", – йдеться в повідомленні на сторінці відомства у Фейсбук.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу в місті було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок і об’єкти інфраструктури. Загалом постраждали троє людей.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1Es96T3EAP/?mibextid=wwXIfr