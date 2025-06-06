22:19 06.06.2025
З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Дівчатам 16 і 17 років. Вони не залишали рідного міста з початку окупації у 2022 році, навчалися онлайн в українській школі. Родина довго шукала можливість виїхати", - написав Єрмак в своєму телеграм-каналі.
Завдяки підтримці проєкту Helping to Leave сім’ї вдалося евакуюватися та наразі дівчата перебувають на підконтрольній Україні території у безпеці.
"Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому: це — завдання Президента", – заявив Єрмак.
Джерело: https://t.me/ermaka2022/6382