З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дівчатам 16 і 17 років. Вони не залишали рідного міста з початку окупації у 2022 році, навчалися онлайн в українській школі. Родина довго шукала можливість виїхати", - написав Єрмак в своєму телеграм-каналі.

Завдяки підтримці проєкту Helping to Leave сім’ї вдалося евакуюватися та наразі дівчата перебувають на підконтрольній Україні території у безпеці.

"Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому: це — завдання Президента", – заявив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6382