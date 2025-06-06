Інтерфакс-Україна
Події
22:19 06.06.2025

З тимчасово окупованих територій повернули ще двох українських підлітків – Єрмак

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У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще двох українських підлітків із тимчасово окупованих територій, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Дівчатам 16 і 17 років. Вони не залишали рідного міста з початку окупації у 2022 році, навчалися онлайн в українській школі. Родина довго шукала можливість виїхати", - написав Єрмак в своєму телеграм-каналі.

Завдяки підтримці проєкту Helping to Leave сім’ї вдалося евакуюватися та наразі дівчата перебувають на підконтрольній Україні території у безпеці.

"Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому: це — завдання Президента", – заявив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6382

Теги: #тот #діти #повернення

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