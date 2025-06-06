Загиблий внаслідок вибуху автівки на Одещині був співробітником Березівського РТЦК – Суспільне

Чоловік, що загинув через вибух автомобілю у Березівському районі Одеської області, був співробітником Березівського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє у п'ятницю ввечері Суспільне з посиланням на джерела.

"Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили загибель співробітника Березівського районного ТЦК та СП унаслідок вибуху автівки… у Березівській ОТГ повідомили, що більше від вибуху постраждалих немає", - йдеться у повідомленні на сайті мовника.

Як повідомлялось, одна людина загинула внаслідок вибуху автомобіля в Березівському районі, повідомляється на сторінці поліції Одеської області у Facebook в п'ятницю.

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху автомобіля в Березівському районі. Наразі відомо про загибель однієї людини. Інформація щодо потерпілих уточнюється. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://suspilne.media/odesa/1036511-na-odesini-vibuhnuv-avtomobil-zaginula-ludina/?utm_source=telegram&utm_medium=ps