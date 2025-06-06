Інтерфакс-Україна
Події
22:03 06.06.2025

У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої"

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У Херсонській області двоє постраждалих внаслідок атаки окупантів по машині "швидкої"

Російські окупанти в п'ятницю в одному з населених пунктів Білозерської громади атакували безпілотником машину швидкої допомоги, постраждали двоє медичних працівників, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

"У Білозерській громаді росіяни атакували з дрона "швидку", яка їхала на виклик. Через скидання вибухівки з БпЛА постраждали двоє медичних працівників. В них – вибухові та черепно-мозкові травми й контузії", - йдеться у повідомленні ОВА у Телеграмі.

За інформацією ОВА, потерпілих ушпиталено.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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