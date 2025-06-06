Глава "Укрзалізниці" заявляє про посилення заходів безпеки у зв’язку з погрозами ворога зупинити залізницю

"Укрзалізниця" (УЗ) посилюватиме контрольні заходи на вокзалах та просить пасажирів прибувати на них заздалегідь, бажано за 20-30 хвилин, та планувати пересадки із запасом, це пов’язано із додатковими заходами безпеки у відповідь на збільшення безпекових ризиків та погрози пропагандистів ворога зупинити залізницю, заявив глава правління УЗ Олександр Перцовський.

"Вважаємо правильним комунікувати відверто про ті ризики, яким протидіємо. Вживаємо заходи разом із усіма причетними службами, щоб ці ризики мінімізувати (тут і інструктажі всім залізничникам на лінії, і обмеження швидкостей, преміювання співробітників за пильність, багато додаткових технічних й організаційних заходів, про які не варто кричати)", – написав він у Facebook у п’ятницю.

Перцовський принагідно вибачався та попередив, що через заходи безпеки, що вживаються, "десь будемо їхати повільніше, десь затримаємось на додатковий контроль".

Він також закликав пасажирів бути максимально пильними до всього, що відбувається навколо – на вокзалах, навколо колій, а про будь-які підозрілі дії, особи, предмети – повідомляти працівникам залізниці поруч чи відразу правоохоронцям.

За словами глави правління УЗ, останні погрози щодо ударів по залізничній інфраструктурі обґрунтовуються начебто ударами "у відповідь". "Але насправді це не погрози і ніяка не відповідь, а наша щоденна реальність понад три роки", – підкреслив він.

Перцовський повідомив, що вже зараз кожен приїзд у Херсон відбувається навипередки із дронами, люди очікують на прибуття поїзда в укритті, деякі вагони спалені та є загиблі.

"Втім, це не змусить нас обірвати сполучення із українським Херсоном – в броніках та касках машиністи продовжують вести поїзди, а колійники, зв’язківці, енергетики – відновлювати інфраструктуру після обстрілів. Так само – на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та інших регіонах", – наголосив глава правління "Укрзалізниці".

Він повідомив, що загалом залізничну інфраструктуру атакували понад 3,7 тис. разів. Злочинів, кваліфікованих як диверсія або терорестичний акт - біля 300, як порушення законів та звичаїв війни - понад 400.

Перцовський додав, що зараз ворог активізувався особливо підступно: один за одним працівники УЗ знаходять на коліях спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок, а також засоби фотофіксації

"Продовжувати рух сьогодні – це щоденний ризик. Говоримо про це відверто. Варіант авіаліній, які згорнули свою роботу відразу ж зі старту повномасштабного – для нас не варіант, бо країна має рухатись, тримати та набирати темп! Давайте, як і в перші місяці після вторгнення ворога в 2022-му, об’єднаємось, будемо максимально пильними, будемо ставитись один до одного з розумінням, а до праці залізничників – із максимальною повагою з тим, щоб сфокусовано, в тонусі пройти цей період загострених ризиків", – підсумував глава правління УЗ.

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