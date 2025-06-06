20:17 06.06.2025
Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов
Фото: Харківська ОВА
ЗС РФ атакували Харків ракетами, за попередніми даними, влучання зафіксовані у Київському районі міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що два влучання ворожих КАБів зафіксовано також у Київському районі міста.