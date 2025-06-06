Інтерфакс-Україна
Події
20:17 06.06.2025

Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов

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Після КАБів росіяни вдарили по Харкову ракетами – Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ атакували Харків ракетами, за попередніми даними, влучання зафіксовані у Київському районі міста, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Інформація уточнюється", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що два влучання ворожих КАБів зафіксовано також у Київському районі міста.

 

Теги: #харківщина #обстріли

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