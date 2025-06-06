Вибори до парламенту Нідерландів призначені на 29 жовтня
Вибори до нижньої палати парламенту Нідерландів офіційно призначені на 29 жовтня, повідомила міністерка внутрішніх справ Юдіт Уйтермарк (Judith Uitermark).
"Ми офіційно встановили дату виборів: вибори до нижньої палати парламенту відбудуться у середу 29 жовтня 2025 року. Найближчим часом я працюватиму з муніципалітетами та іншими зацікавленими сторонами над підготовкою, щоб цей важливий для нашої демократії день пройшов гладко", - написала вона у соцмережі Х у п'ятницю.
Як повідомлялось, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (Dick Schoof) у вівторок оголосив про відставку Кабінету міністрів, що призвело до дострокових парламентських виборів. Лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс (Geert Wilders) заявив про вихід очолюваної ним політсили з правлячої коаліції.