Вибори до парламенту Нідерландів призначені на 29 жовтня

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Вибори до нижньої палати парламенту Нідерландів офіційно призначені на 29 жовтня, повідомила міністерка внутрішніх справ Юдіт Уйтермарк (Judith Uitermark).

"Ми офіційно встановили дату виборів: вибори до нижньої палати парламенту відбудуться у середу 29 жовтня 2025 року. Найближчим часом я працюватиму з муніципалітетами та іншими зацікавленими сторонами над підготовкою, щоб цей важливий для нашої демократії день пройшов гладко", - написала вона у соцмережі Х у п'ятницю.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф (Dick Schoof) у вівторок оголосив про відставку Кабінету міністрів, що призвело до дострокових парламентських виборів. Лідер нідерландської ультраправої Партії свободи Герт Вілдерс (Geert Wilders) заявив про вихід очолюваної ним політсили з правлячої коаліції.