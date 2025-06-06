Інтерфакс-Україна
Події
19:24 06.06.2025

Рух "червоною" гілкою київського метрополітену відновлено у звичайному режимі

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Рух "червоною" гілкою київського метрополітену відновлено у звичайному режимі

Рух "червоною" гілкою М1 київського метрополітену на відкритій ділянці відновлено у звичайному режимі, роботи з усунення наслідків обстрілу окупаційної армії РФ завершені достроково, повідомили у Київський міській державній адміністрації (КМДА).

"Поїзди між станціями "Академмістечко" – "Лісова" знову курсують у звичайному режимі… Роботи включали з’єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Перед запуском регулярного руху лінією запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів", - повідомили в КП "Київський метрополітен".

За інформацією перевізника, відновлювальні роботи тривали 13 годин.

Як повідомлялось, пошкоджені через ворожу атаку колії та кабелі на відкритій ділянці "червоної" лінії Київського метрополітену планують відремонтувати протягом доби, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

 

Теги: #київ #метро #рух

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