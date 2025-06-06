Представники іноземних посольств і благодійних організацій відвідали місце ворожого удару в Солом'янському районі Києва – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram/

Представники іноземних посольств і благодійних організацій разом із Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрієм Даником відвідали місце ворожого удару в Солом'янському районі Києва, де трагічно загинуло троє рятувальників, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Це був не лише візит солідарності, а й можливість на власні очі побачити масштаб руйнувань та висловити співчуття з приводу непоправної втрати", - відзначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед тих, хто прибув на місце трагедії, були посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен, посол Японії Масаші Накаґоме, ерший секретар посольства Швеції Софія Вестберг і представник британської благодійної організації FIRE AID Едвард Меттьюз.

"Їхня присутність – свідчення того, що світ не залишає Україну на одинці з її викликами. Міжнародні партнери не лише надають гуманітарну та фінансову допомогу, а й висловлюють свою підтримку, розділяючи біль нашої втрати. До того ж, надходять численні листи зі словами подяки та підтримки від міжнародних організацій, зокрема від ERCC, DG ECHO та інших, що лише підкреслює глибину цієї солідарності", - підкреслюють в ДСНС.

Окремо наголошується, що свою вдячність та повагу до загиблих рятувальників висловлюють і звичайні кияни. До місця жалоби, де обірвалися життя героїв, приходять люди. Вони несуть квіти, запалюють свічки та залишають слова подяки за мужність і відданість справі.