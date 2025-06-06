Дружина голови АМКУ Кириленка отримала запобіжний захід у вигляді 9 млн грн застави у справі про пособництво чоловікові

Суд застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 9 млн грн до дружини голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка Алли Кириленко, яка підозрюється у пособництві незаконному збагаченню її чоловіка.

Це слідує з повідомлення в телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у п'ятницю, в якому не названо ім'я підозрюваної та характер її зв'язків з Кириленком. У повідомленні вона фігурує як "пособниця" та "близька особа чиновника".

Раніше повідомлялося про висунення підозри дружині голови АМКУ в пособництві в незаконному збагаченні чиновника.

"6 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до близької особи чиновника, підозрюваної у пособництві йому у незаконному збагаченні на 72 млн (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України). Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши її у розмірі 9 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться в повідомленні Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

При цьому відзначається, що сторона обвинувачення просила про заставу в 36 млн грн, що відповідає половині вартості майна, пособництво у набутті якого інкримінується вказаній особі. Після ознайомлення з мотивами прийнятого рішення буде уєхвалено рішення щодо його апеляційного оскарження.

Як повідомлялося, керівник АМКУ є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактами незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки. Розслідування детективи НАБУ та прокурори САП розпочали після оприлюднення журналістського матеріалу "Радіо Свобода".

НАБУ спільно зі САП 5 червня повідомили Кириленку про нову підозру у недекларуванні майна. Також було повідомлено про підозру його дружині у пособництві в незаконному збагаченні.

За даними слідства, посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини. Йдеться про шість квартир у Києві та Ужгороді, житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки, два гаражні бокси, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.