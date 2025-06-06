В’ятрович: у відповідь на польську політику памʼяті влада України могла б врешті призначити керівника УІНП

Ексголова Українського інституту національної пам’яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") закликає владу призначити голову УІНП.

"У відповідь на девіації польської політики памʼяті влада України могла б врешті призначити керівника Українського інституту національної памʼяті", - написав Вʼятрович в мережі Facebook.

У грудні 2024 року сплив п’ятирічний термін роботи Антона Дробовича на посаді голови Українського інституту національної пам’яті, на яку його призначив Кабінет Міністрів 11 грудня 2019 року. 13 грудня Кабмін звільнив Дробовича з посади голови УІНП. Тимчасово виконувачкою обов’язки директора призначили заступницю Юлію Гнатюк.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ (МЗС) України назвало рішення польського Сейму щодо встановлення дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА" таким, що "йде врозріз із духом добросусідських відносин між Україною і Польщею".