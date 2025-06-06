Президент Євроради Кошта зустрівся з Папою Левом XIV. Говорили про мир для України

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся з Папою Левом XIV, серед інших питань також обговорили як краще досягнути мир в Україні.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х у п’ятницю написав Кошта. "Лев XIV – Папа миру – справжнього миру. Для мене велика честь зустрітися з Понтифіком на початку його понтифікату. Сьогодні у нас відбулася дуже натхненна дискусія про те, як найкраще досягти миру, зокрема в Україні, Газі та інших частинах світу. Ми повинні продовжувати вирішувати глобальні проблеми, такі як зміна клімату, зменшення нерівності та гідність праці", - написав президент Європейської ради.

Кошта також повідомив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу ЄС та Святого Престолу "заради спільного блага".