Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

Папа Лев XIV, промовляючи до паломників після недільної молитви, окремо привітав прочан з України, склав співчуття постраждалим від стихійного лиха в США та звернувся із черговим закликом до молитви за мир, повідомляє портал Vatican News у неділю.

"Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу", – закликав Лев XIV.