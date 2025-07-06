Інтерфакс-Україна
Події
19:36 06.07.2025

Папа Лев XIV закликав молитися за мирний діалог - ЗМІ

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Папа Лев XIV, промовляючи до паломників після недільної молитви, окремо привітав прочан з України, склав співчуття постраждалим від стихійного лиха в США та звернувся із черговим закликом до молитви за мир, повідомляє портал Vatican News у неділю.

"Дорогі, мир є прагненням усіх народів і болісним благанням тих, кого катує війна. Просімо Господа, щоб Він торкнувся сердець і надихнув розуми правителів, щоб вони замінили насильство зброї шуканням діалогу", – закликав Лев XIV.

Теги: #україна #папа_лев #сша

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