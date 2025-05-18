Інтерфакс-Україна
Події
17:07 18.05.2025

Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV

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Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

"Для мільйонів людей у світі Понтифік є символом надії на мир. І авторитет та голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у завершенні цієї війни. Дякуємо Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Ми готові до діалогу в будь-якому форматі заради реальних результатів. Дякуємо за підтримку України й за чіткий голос на захист справедливого й тривалого миру", - написав Зеленський в Х.

Зеленський став першим іноземним лідером, з яким Папа зустрівся після інавгурації.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в ході зустрічі Володимир та Олена Зеленські подякували за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру, звільнення полонених і повернення дітей.

"Як цього досягти якомога скоріше, було ключовою темою обговорення під час аудієнції. Глава держави зазначив, що авторитет і голос Святого Престолу можуть відіграти важливу роль у закінченні цієї війни", - вказується у повідомленні.

Президент поінформував про перемовини у Стамбулі та подякував за готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією. Зеленський також укотре підтвердив, що Україна готова до перемовин у будь-якому форматі заради реальних результатів.

Окрему увагу сторони приділили сприянню у звільненні полонених та поверненні дітей. Папа Римський Лев XIV запевнив у тому, що докладатиме всіх можливих зусиль.

Олена Зеленська також подякувала за лікування українських дітей у клініці Bambino Gesù та закликала й надалі допомагати тим, хто цього потребує.

Президент і перша леді запросили Понтифіка здійснити апостольський візит в Україну.

Теги: #папа_лев #зустріч #зеленський

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