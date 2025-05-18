Інтерфакс-Україна
Події
13:05 18.05.2025

Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду

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Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду
Фото: https://www.vaticannews.va/uk.html

У неділю, 18 травня, Папа Лев XIV відслужив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди початку Петрового служіння, повідомляє Vatican News.

У своїй першій проповіді у якості Папи Лев XIV закликав до "єдності і любові".

"У цей наш час ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та марґіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства", - вказав він.

Теги: #папа_лев #ватикан

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