Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду

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У неділю, 18 травня, Папа Лев XIV відслужив на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди початку Петрового служіння, повідомляє Vatican News.

У своїй першій проповіді у якості Папи Лев XIV закликав до "єдності і любові".

"У цей наш час ми досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та марґіналізує найбідніших. І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства", - вказав він.