Інтерфакс-Україна
Події
16:17 06.06.2025

Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

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Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

План структурної комплексної реформи митниці має бути поданий до Кабінету міністрів до 17 червня цього року, про таку домовленість з Міжнародним валютним фондом повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години уряду" у Верховній Раді у відповідь на критику щодо зриву реформи.

"Реформа митниці має бути комплексною, структурною, має передбачати як ряд кадрових питань, так і ряд питань законодавчих, інфраструктурних, технологічних… Щоб це не були фасадні косметичні дії по заміні одної людини, а це має бути відповідна реформа комплексна ґрунтовна, яка дійсно митницю зробить європейською у відповідності до європейських директив, зробить митницю некорумпованою, зробить митницю сучасною", – сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що для реформи має бути знайдена доволі велика сума коштів – сотні мільйонів доларів навіть без урахування реформи заробітної плати на митницях, і це питання зараз опрацьовується з американськими та європейськими партнерами.

"Відповідно з МВФ бенчмарк, який у нас був, посунутий на кінець року по запровадженню цієї реформи митниці – на той момент, поки не буде знайдена відповідна сума коштів", – зазначив прем’єр.

За його словами, це питання на контролі уряду: щотижнево проводяться відповідні наради, призначений відповідний урядовий уповноважений з реформи митниці (голова "Укрпошти" Ігор Смілянський – ІФ-У).

Міністр фінансів Сергій Марченко додав, що в рамках реформи уряд прийняв рішення про підвищення заробітної плати по митній системі на 46%, запровадив з 1 квітня 2025 року поліграф, який перевірятиме для відбору 100% кандидатів, а також запровадив з початку травня механізм ротації, порядок проведення перевірки на доброчесність, атестації посадових осіб митних органів.

Марченко також стверджує, що відповідно до скринінгу митниця разом з зовнішнім сектором отримала надзвичайно високу оцінку, що відповідає стандартам Європейського Союзу.

Під час 7-го перегляду програми EFF з МВФ, Україна зазначила, що швидко рухається до запровадження нещодавно прийнятого Митного кодексу з ключовими реформами, спрямованими на спрощення процедур, створення засад для звільнення на підставі перевірки на доброчесність та періодичної переатестації, атестації працівників центрального апарату та усіх працівників, створення дисциплінарного комітету, уможливлення найму на роботу на контрактній основі, заборону повторного прийняття на роботу персоналу, звільненого за порушення етики, а також узгодження національного митного законодавства з правилами ЄС до 2027 року.

"Додаткові реформи включають надання митним органам статусу правоохоронних органів та централізацію митних інформаційних технологій та інфраструктури до середини 2026 року. Ми забезпечимо, щоб Мінфін продовжував здійснювати ефективне керівництво та нагляд за реформами у митній сфері, а також щоб Мінфін затверджував будь-які пропозиції перед поданням на розгляд Кабміну", – зазначала українська сторона.

Структурний маяк оновленої програми передбачав, що до кінця червня 2025 року і відповідно до посиленої процедури відбору, передбаченої Митним кодексом, буде призначений новий постійний голова митної служби. Мінфін при цьому здійснюватиме нагляд за відбором, оцінкою ефективності діяльності на основі ключових показників ефективності та настановами щодо політики керівника Державної митної служби (ДМС), забезпечуючи прозорість та підзвітність, за одночасного збереження операційної незалежності ДМС.

Минулого тижня аналітичні центри, що спеціалізуються на податковій та економічній політиці, звернулися до уряду із закликом сформувати Комісію для обрання керівника митниці у травні та сприяти якнайшвидшому проведенню конкурсу, забезпечити у 2025 році перезавантаження ДМС. Вони нагадали, що відповідний закон №3977-IX набув чинності 31 жовтня минулого року та передбачав створення урядом комісії з переважним голосом міжнародних експертів до кінця 2024 року.

Теги: #кабмін #шмигаль

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