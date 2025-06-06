В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Завдяки підтримці партнерів в Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відбудовані вже сотні об'єктів інфраструктури разом з нашими друзями в Європі, з нашими друзями, партнерами в різних країнах, в Сполучених Штатах Америки, саме завдяки співпраці між регіонами і містами", - сказав Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному саміті міст і регіонів.

Він подякував усім, хто допоміг нам Україні пройти зими.

"Росіяни робили все, щоб у нас був блекаут. Завдяки співпраці з вами ми отримали понад 7 тисяч одиниць енергетичного обладнання", - додав президент.

Він також повідомив, що є вже 454 проекти в альтернативній енергетиці.

"Дуже цінуємо свою співпрацю на рівні культурної дипломатії, для підтримки наших людей, які в час війни знайшли прихисток в ваших містах, в ваших громадах. Наші люди серед ваших людей", - сказав президент, звертаючись до учасників саміту.