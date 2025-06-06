Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

Фото: Тернопільська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської нічної атаки у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Тернополю. З них 6 — співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у п'ятницю .

Раніше повідомлялося про 10 постраждалих, було відомо, що п'ятеро з них - рятувальники ДСНС.