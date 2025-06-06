Інтерфакс-Україна
Події
13:23 06.06.2025

Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники

1 хв читати
Кількість постраждалих у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – рятувальники
Фото: Тернопільська ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської нічної атаки у Тернополі зросла до 11 осіб, шестеро з них – працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

"До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Тернополю. З них 6 — співробітники ДСНС", - йдеться у повідомленні МВС у телеграмі у п'ятницю .

Раніше повідомлялося про 10 постраждалих, було відомо, що п'ятеро з них - рятувальники ДСНС.

 

Теги: #постраждалі #тернопіль #рятувальники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 06.06.2025
У стаціонарах Києва перебувають 17 постраждалих через нічну атаку, ще восьмеро отримують допомогу амбулаторно

У стаціонарах Києва перебувають 17 постраждалих через нічну атаку, ще восьмеро отримують допомогу амбулаторно

12:10 06.06.2025
Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

11:36 06.06.2025
В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

В Києві в результаті нічної атаки загинули троє рятувальників, 9 постраждали

09:06 06.06.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

08:13 06.06.2025
На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

На Полтавщині через атаку РФ троє постраждалих та пошкодження

06:41 06.06.2025
У Тернополі через російську атаку вражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води

У Тернополі через російську атаку вражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води

06:38 06.06.2025
У Луцьку п'ятеро постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки РФ

У Луцьку п'ятеро постраждалих внаслідок ракетно-дронової атаки РФ

06:34 06.06.2025
У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

У Києві четверо жертв та 20 постраждалих через ворожу атаку - мер

07:57 05.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 18

04:06 05.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Кількість постраждалих у Києві зросла до 23 людей

Уражено аеродроми базування авіації противника та інші важливі військові об’єкти - Генштаб ЗСУ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

ОСТАННЄ

В Україні вже відбудовані сотні об'єктів інфраструктури - Зеленський

Уряд розраховує, що до 2030 р. 60% жителів України будуть володіти англійською мовою певною мірою

Зеленський привітав працівників українських ЗМІ з Днем журналіста

В Україні відзначають День журналіста: благодійний концерт на підтримку військових

Короткочасні дощі та грози пройдуть на значній території України в суботу, вдень 28-33°

Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" іноземців, залучених до надання гуманітарної допомоги Україні

Стефанішина: Говорити про дати відкриття перших трьох переговорних Кластерів можна буде через 2 тижні, коли ЄК надасть висновки

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Тернопіль та Луцьк

Пошкоджені через ворожу атаку ділянки метро у Києві планують відремонтувати протягом доби - КМДА

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА