Інтерфакс-Україна
Події
12:22 06.06.2025

Україна та Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

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Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) та Міністерство транспорту Норвегії домовилися про продовження лібералізації вантажних перевезень до кінця 2025 року з можливістю автоматичного продовження.

"Транспортний безвіз" – це про посилення економічних зв’язків, економію ресурсів та ефективність бізнесу. Вдячний нашим партнерам з уряду Норвегії за підтримку цього рішення. Працюємо, щоб наступного року лише розширювати такі можливості", – цитується у пресрелізі віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Зазначається, що лібералізацію перевезень з Норвегією продовжено вже вдруге. Уперше таку домовленість між державами було досягнуто у серпні 2023 року. Загалом на сьогодні "транспортний безвіз" доступний з 35 країнами включно з ЄС.

Мінрозвитку нагадує, що водії повинні мати на борту сертифікат підтвердження класу екологічності транспортного засобу, аби скористатись умовам лібералізації перевезень.

Як повідомлялося, у квітні "транспортний безвіз" між Україною та ЄС було продовжено до кінця 2025 року.

Теги: #україна #транспортний_безвіз #норвегія

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