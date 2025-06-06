Складні переговори щодо торгових квот з ЄС тривають - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що складні переговори щодо торгових квот з Європейським Союзом тривають.

"Стосовно прибраних квот, які діяли від початку повномасштабного вторгнення. На даний момент перемовини тривають. Сьогодні делегація України знаходиться в Брюсселі. Переговори тривають, є попередні домовленості. Переговори складні, вони скоріш за все продовжаться і цього, і наступного тижня. Звісно ж, буде результат", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Прем'єр підкреслив, що уряд не передбачає втрат для економіки України і українського бізнесу.

Він додав, що паралельно тривають перемовини про зміни в статтю №29 Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом, щоб зафіксувати найкращі умови для українських експортерів.

Як повідомлялося, Європейська Комісія затвердила обсяг квот на українську сільгосппродукцію, які діятимуть з 6 червня і до кінця 2025 року в рамках Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Згідно із документом, що оприлюднений на сайті Європейського Союзу, Україна зможе поставити на ринок ЄС в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 місяців року (7/12) пшеницю, борошно й меслин - 583,33 тис. тонн, кукурудзу – 379,167 тис. тонн, ячмень – 204,167 тис. тонн.