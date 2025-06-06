Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Зараз саме той момент, коли можна зупинити війну, натиснувши на Росію, відсторонення від тиску та надання можливості війні "ще забирати життя, це співучасть і відповідальність", заявив президент України Володимир Зеленський після чергової повітряної атаки російських окупаційних військ у п'ятницю.

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі", - написав президент у телеграмі.

"Росія повинна відповідати за це. Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - наголосив Зеленський.

За його даними, російські окупанти цієї ночі завдали удару по Україні з використанням більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістичних, зазнали поранень 49 людей. "На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - наголосив Зеленський.