Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає міжнародних партнерів посилювати тиск і санкції щодо важливих секторів економіки Росії.

"Наразі по всій країні тривають рятувальні роботи після чергової російської атаки. Ворог запустив десятки дронів, крилатих і балістичних ракет. Є влучання уламків у цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Десятки постраждалих. На жаль, під час ліквідації наслідків удару в Києві загинули працівники ДСНС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр підкреслив, що ворог повинен знати, що всі ці злочини не минуть безкарно, і за все доведеться заплатити.

"Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора. Маємо послабити росію та примусити до миру", - додав він.