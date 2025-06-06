Інтерфакс-Україна
Події
10:25 06.06.2025

Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

1 хв читати
Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає міжнародних партнерів посилювати тиск і санкції щодо важливих секторів економіки Росії.

"Наразі по всій країні тривають рятувальні роботи після чергової російської атаки. Ворог запустив десятки дронів, крилатих і балістичних ракет. Є влучання уламків у цивільну інфраструктуру, житлові будинки. Десятки постраждалих. На жаль, під час ліквідації наслідків удару в Києві загинули працівники ДСНС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Прем'єр підкреслив, що ворог повинен знати, що всі ці злочини не минуть безкарно, і за все доведеться заплатити.

"Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора. Маємо послабити росію та примусити до миру", - додав він.

Теги: #атака_рф #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:55 06.06.2025
Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

10:53 06.06.2025
Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

10:46 06.06.2025
Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

Навчальний центр ЗАЕС вчетверте з початку року атакували БПЛА

10:43 06.06.2025
Під час російського обстрілу постраждала бібліотека в Києві, загалом за час вторгнення пошкоджено 808 бібліотек

Під час російського обстрілу постраждала бібліотека в Києві, загалом за час вторгнення пошкоджено 808 бібліотек

10:37 06.06.2025
Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

Вночі Росія "відповіла" на знищений літак атакою на мирних жителів в Україні - Сибіга

20:23 05.06.2025
Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості

Зеленський і Шмигаль обговорили рішення, які додадуть Україні стійкості

17:34 04.06.2025
Кабмін виділив 2,4 млрд грн на "Національний кешбек" і 200 млн грн - на компенсацію вартості української промислової техніки - Шмигаль

Кабмін виділив 2,4 млрд грн на "Національний кешбек" і 200 млн грн - на компенсацію вартості української промислової техніки - Шмигаль

15:26 04.06.2025
Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

Стефанішина подякувала Зеленському і Шмигалю за довіру з нагоди п'ятої річниці свого призначення

14:25 04.06.2025
Шмигаль обговорив міністром економіки Франції двосторонню торгівлю, посилення санкцій проти РФ та відновлення України

Шмигаль обговорив міністром економіки Франції двосторонню торгівлю, посилення санкцій проти РФ та відновлення України

09:57 04.06.2025
Україна і Франція уклали низку документів про обмін водійських прав, євроінтеграцію і освіту

Україна і Франція уклали низку документів про обмін водійських прав, євроінтеграцію і освіту

ВАЖЛИВЕ

Вночі знешкоджено 406 засобів повітряного нападу ворога з 452

Зеленський: Треба зупинити війну, натиснувши на Росію, відсутність тиску дає війні забирати життя - це співучасть і відповідальність

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

ОСТАННЄ

Стефанішина заявляє, що всі підписані нею санкційні документи щодо Порошенка надані суду для розгляду

Мін'юст: відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки

Внаслідок нічної атаки в Чернігові постраждали четверо людей, пошкоджено житлові будинки, в оселях немає світла

УЗ планує відновити рух на пошкодженій обстрілами РФ ділянці під Києвом протягом доби

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

Троє людей загинуло та ще близько 40 поранені через нічний масований обстріл росіян

Стефанішина посперечалася з виконавчою директоркою ЦПК про реформу АРМА і заявляє про інформаційний тиск

Жителі Дніпровського району Києва, де пошкоджено лінію метро, можуть скористатися електричкою - УЗ

До 10 зросла кількість постраждалих в Тернополі

У Києві без електропостачання лишаються понад 2 тис. осель на Лівому березі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА