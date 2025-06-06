Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 101 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1160 окупантів, 2 танка, 5 бронемашин, 44 артсистеми, 174 БПЛА, а також 101 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 993910 (+1160) осіб, танків ‒ 10889 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 22685 (+5) од, артилерійських систем – 28794 (+44) од, РСЗВ – 1406 (+0) од, засоби ППО ‒ 1180 (+3) од, літаків – 413 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174), крилаті ракети ‒ 3271 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101) од, спеціальна техніка ‒ 3907 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.