Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили деякі тролейбусні маршрути - КМДА

Через наслідки російських обстрілів у Києві змінили маршрути тролейбусів на вул. Вадима Гетьмана, повідомляє київська міська державна адміністрація (КМДА).

Зокрема, на ділянці вул. Вадима Гетьмана – від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого – перекрито рух транспорту. Обмеження ввели працівники поліції.

У зв’язку з цим тролейбуси курсують:

№ 27 – до Індустріального шляхопроводу та вул. Дегтярівської;

№ 30 – через ст. м. "Лук’янівська", Севастопольську площу та далі за звичним маршрутом;

№ 22 та № 42 – рух організовано наступним чином: Севастопольська площа, просп. Повітряних Сил, вул. Вʼячеслава Чорновола, вул. Юрія Іллєнка та вул. Дорогожицьку, далі за власними маршрутами.

Також частина тролейбусів маршруту № 42 тимчасово курсує лише від ст. м. "Либідська" до Індустріального шляхопроводу.