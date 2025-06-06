У Тернополі через російську атаку вражені інфраструктурні об’єкти, частина міста без світла й води

У ніч на п'ятницю російські війська завдали удару по Тернополю, внаслідок атаки постраждали промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання здійснюється з перебоями, повідомив міський голова міста Сергій Надал.

"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи", написав він в телеграмі.

Як повідомив мер, росіяни влучили по промислових і інфраструктурних об’єктах міста. Наразі на місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

У свою чергу, начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода повідомив, що "сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на область".

"Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки руйнувань та інших наслідків", – написав Негода.

Джерела: https://t.me/nadal_online/13001

https://www.facebook.com/vanegoda/posts/pfbid02oUzHJwNNtfqeqdNHWeZzxJdRrJkCTm5yJBNUEc9vy8eFjjtAxs1GuuU6iwGWYbQTl?rdid=gEgVfZRIneb3Gd2B#