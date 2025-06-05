Умєров запропонував турецькому колезі сформувати список спільних проєктів в ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив зі своїм турецьким колегою Яшаром Гюлером перспективи розвитку промислової співпраці.

"Продовжуємо діалог із Туреччиною. У Брюсселі зустрівся з міністром національної оборони Яшаром Гюлером. Обговорили перспективи розвитку промислової співпраці. Запропонував сформувати список спільних проєктів в оборонно-промисловому комплексі", - написав він у Facebook.

Також турецький міністр підтвердив підтримку України та повагу до її територіальної цілісності. "Для нас це - важливий сигнал солідарності на шляху до справедливого миру", - наголосив Умєров.

Він також подякував Гюлеру за внесок Туреччини у морську безпеку та Чорноморський регіон, дипломатичні зусилля, участь у міжнародних коаліціях на підтримку України та співпрацю у сфері розмінування.

Окремо Умєров відзначив зусилля Туреччини щодо безпеки в Чорному морі, зокрема дотримання положень Конвенції Монтре.

"Вдячний Туреччині за системну підтримку та готовність поглиблювати партнерство", - підсумував Умєров.