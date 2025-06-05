Єрмак за підсумками візиту до США: Україна робить все для досягнення справедливого та стійкого миру

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак подякував всім членам української делегації під керівництвом першої віцепремʼєрки-міністерки економіки України Юлії Свириденко, яка працювала в США, і дав таким чином зрозуміти, що її робота завершена.

"Україна робить все для досягнення справедливого та стійкого миру", - написав Єрмак в соцмережі Х в четвер.

Він окремо подякував раднику президента України Владиславу Власюку "за акцент на необхідності продовження санкційного тиску на росію", а також пастору захопленої росіянами у Мелітополі церкви Михайлу Брицину та голові Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктору Єленському "за те, що розповіли про російську пропаганду і брехню щодо церкви".

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з Свириденко прибула до Вашингтону 3 червня. Під час візиту обговорювалися питання оборонної підтримки України, відбулися зустрічі з спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, з спецпредставником США з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом, державним секретарем США Марко Рубіо.

4 червня делегація провела аналітичний брифінг щодо актуальної безпекової, економічної та гуманітарної ситуації в Україні для 23 сенаторів з обох партій Конгресу США. Заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник очільника Офісу Глави держави Павло Паліса розповіли про ситуацію на полі бою, військові потреби та зацікавленість у спільних зі США проєктах в оборонній індустрії. Свириденко розповіла про ресурсний потенціал України та можливості для стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, зокрема в межах Інвестиційного фонду відбудови.

Єрмак провів зустрічі для зміцнення підтримки України, зокрема із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау. Під час спілкування з представниками ЗМІ в посольстві України за підсумками візиту він наголосив, що в РФ немає політичної волі закінчити війну і відкинув сумніви у тому, що Україна здатна перемогти.