Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС – Жовква на зустрічі з урядовим координатором Австрії

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч з урядовим координатором Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анценгрубером, під час якої сторони обговорили участь австрійського уряду та бізнесу в повоєнному відновленні України та розширенню економічної співпраці, повідомляється на сайті Офісу в четвер.

"Україна має бути відбудована як майбутній член ЄС із дотриманням європейських стандартів і втіленням найкращого світового досвіду. Розраховуємо на активну участь Австрії у післявоєнній відбудові України, передусім у сферах і галузях, де Австрія займає провідні позиції", – сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента подякував Австрії за надану фінансову та гуманітарну допомогу, яка загалом становить близько EUR2,9 млрд. "Розраховуємо на продовження й розширення допомоги Україні з боку Австрії у сферах, які є пріоритетом для України. Йдеться, зокрема, про гуманітарне розмінування, відбудову об’єктів критичної інфраструктури, домівок, укриттів, медичних закладів", – наголосив Жовква.

Анценгрубер у свою чергу запевнив у продовженні підтримки України з боку Австрії.