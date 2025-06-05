Інтерфакс-Україна
Події
19:26 05.06.2025

Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

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Умєров обговорив з французьким колегою виробництво дронів для ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню участь французьких компаній у виробництві дронів для Збройних сил України.

"Обговорили участь французьких компаній у виробництві дронів для ЗСУ. Україна готова надати цю можливість найкращим виробникам — ми маємо бойовий досвід, Франція — потужну індустрію. Це взаємовигідне партнерство. Також розглянули спільне виробництво ППО та іншого озброєння — як в Україні, так і у Франції", - написав Умєров в телеграм-каналі Міністерства оборони України за підсумками розмови, яку він назвав змістовною.

Голова українського оборонного відомства подякував французькому колезі "за стратегічне бачення та постійну підтримку Збройних сил України".

Зустріч відбулася в Брюселі, де Умєров раніше анонсував низку двосторонніх зустрічей із союзниками, зокрема, вже зустрівся з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком та міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес і обговорив з ними питання спільного виробництва дронів, і де у четвер ввечері він візьме участь в засіданні Ради Україна – НАТО.

 

Теги: #міноборони #дрони #франція

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