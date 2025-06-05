Рютте: Союзники обговорили підтримку України у довгостроковій перспективі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що союзники обговорили, як забезпечити підтримку України не тільки сьогодні, а й у подальшій перспективі.

Про це він розповів у четвер в Брюсселі на пресконференції по завершенні зустрічі глав оборонних відомств країн-членів Організації Північноатлантичного договору, в рамках якого за участю міністра оборони України Рустема Умєрова відбулося засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми дійсно детально обговорили, як нам забезпечити не лише підтримку України сьогодні, а й як нам колективно забезпечити, щоб Україна мала все необхідне для того, щоб мирна угода була міцною, тривалою. Отже, це були ті питання, які ми обговорювали. Знову ж таки, була широка підтримка того, що робить Україна, і повне засудження неспровокованого російського нападу на Україну", - сказав Рютте.