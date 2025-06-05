Інтерфакс-Україна
Події
17:34 05.06.2025

Умєров обговорив з норвезьким колегою спільні проєкти у сфері БПЛА

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Умєров обговорив з норвезьким колегою спільні проєкти у сфері БПЛА

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.

"Йдеться про: закупівлю українських БПЛА; фінансування виробництва вітчизняних зразків; спільну роботу за "данською моделлю" або в інших форматах", - написав Умєров у телеграм-каналі Міністерства оборони України в четвер.

Він відзначив, що Норвегія є одним з лідерів за обсягом допомоги Україні, у 2025 році вона виділить EUR7 млрд, і він обговорив з норвезьким колегою, як найефективніше використати ці ресурси.

"Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами — і Норвегія тут може відіграти важливу роль", - додав Умєров.

Міністр повідомив, що зустріч відбулася в Брюсселі, підтвердив свою участь у засіданні Ради Україна – НАТО у четвер ввечері та анонсував низку інших двосторонніх зустрічей із союзниками.

Теги: #умєров #норвегія

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