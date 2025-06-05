Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

Жодних ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років немає і не планується, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Що стосується законопроєкту, пов'язаного з мобілізацією з 18 років, - такого законопроєкту у Верховній Раді немає і не планується, наскільки я знаю, ні вноситися, ні розглядатися", - сказав Стефанчук на брифінгу у четвер.

Він нагадав, що Верховна Рада знизила мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

"Ми створили особливі умови, контракт для тих (від 18 до 25 років), хто хоче добровільно… Інших ініціатив допоки не планується в Верховній Раді", - зазначив Стефанчук.